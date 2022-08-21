اقتصاد

“الدبيبة” وعدد من الوزراء يتابعون أوضاع وزارة الداخليـة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

عقد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد اجتماعا ضم وزير الداخليـة المكلف بدر الدين التومي ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين وبحضور نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح.

حيث خصص الاجتماع لمناقشة الخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة والتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطة الانتخابات المنتظرة فور إعلان المفوضية الجدول الزمني لها.

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قناة تبادل

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