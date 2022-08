“أبو جناح”يوافق علي مقترح مشاريع عودة الحياة المقدم من جهات التنفذية بالمنطقة الجنوبيةوالمقدرة ب 128 مليون دينار

“

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف “رمضان أبوجناح”، اليوم الأحد المشروعات المزمع تنفيذها بالمنطقة الجنوبية، والمتمثلة في 44 مشروع تنموي،مطلعاً على المقترحات المقدمة من الأجهزة التنفيذية لمشاريع عودة الحياة للنصف الثاني من العام الجاري والمتكونة من 54 مشروع تنموي بقيمة 128 مليون دينارلمعالجة الطرق العامة وترميم وتطوير مخارج ومداخل المدينة.

ووافق “أبوجناح”علي مقترح مشاريع عودة الحياة، المقدمة من الجهات التنفيذية، وإحالتها لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإعتمادها ولإحالة مخصصاتها، والبدء في تنفيذها,لمعالجة الطرق العامة وترميم وتطوير مخارج ومداخل المدينة، إضافة إلى المرافق والمشاريع الحيوية لكافة مناطق الجنوب الليبي.

