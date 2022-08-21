“القطراني” يؤكد على ضرورة متابعة ملف بلدية سلوق والمشاريع المتوقفة بالمنطقة

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “علي فرج القطراني” اليوم الأحد، مع عميد بلدية سلوق “بشير الفاخري ” ، وبحضور مدير إدارة المشروعات بالديوان “أبراهيم دعباج” ، وأحد حكماء البلدية “محمد سالم هويدي” .

تناول الاجتماع مناقشة سير عمل البلدية والمختنقات التي تواجهها واحتياجاتها خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ، ومعالجة إرتفاع منسوب المياه الجوفية في شوارع المدينة ، إلى جانب مشكلة شركة الخدمات العامة بالمدينة واحتياجات مستشفى سلوق

كما أكد “القطراني” على ضرورة متابعة ملف بلدية سلوق والمشاريع المتوقفة بالمنطقة ، وعلى ضرورة حل كافة المختنقات التي تواجهها البلدية من خلال تخصيص ميزانية للبلدية ، كما أكد سيادته على ضرورة صيانة ضريح شيخ الشهداء عمر المختار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية