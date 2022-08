الوطنية للنفط: إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة مليون 211‪ ألف برميل

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد بأن إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال 24 ساعة الماضية ما يزال في حدود مليون و211 ألف برميل فيما بلغ إنتاج المكثفات حوالي 52 ألفا و600 برميل.

وأشارت الوطنية للنفط في منشورا لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن رفع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط قد وصل إلى معدل 149 مليون قدم مكعب من الغاز و9 ٱلاف برميل من المكثفات يوميا.

