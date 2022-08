“الدبيبة” يجتمع بعمداء البلديات ومديرو الأمن ببلديات الساحل الغربي

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، في ديوان مجلس الوزراء اجتماعا مع عمداء بلديات ومديري الأمن بمناطق، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي، فيما خصص هذا اللقاء لمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية.

من جانبهم أكد عمداء البلديات أنهم يعملون تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، وينفذون تعليماتها، ويعملون من أجل تحقيق أهدافها من خلال دعم الإدارة المحلية ورفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية

كما تم مناقشة الاحتياجات الضرورية لمناطق الساحل الغربي في الجانب الخدمي والأمني، والاتفاق على عقد اجتماعين مع وزارتي الصحة والموارد المائية وفق المناقشات التي تمت في اللقاء.

