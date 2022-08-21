خاص.. “الخلايفي” لصدى: ضعف أداء وزارة الصحة يحول دون استكمال المشاريع المتوقفة ..وهذه التفاصيل

صرح عميد بلدية طرابلس “إبراهيم الخلايفي” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص المشاريع وزارة الصحة المتوقفة بالبلدية قائلاً: إن أغلب المشاريع تم التعاقد بها مع الشركات كانت بالتعاقد الشفوي مع الشركات المنفذة خلال فترة وكيل وزارة الصحة السابق “محمد هيثم” مثل: مشروع مستشفى الجلاء والمركز الصحي هايتي ومستشفى طرابلس المركزي.

وأضاف “الخلايفي”: بأن البلدية راسلت وزارة الصحة العديد من المرات لإجراء التعاقدات مع الشركات المنفذة أو استكمال المشاريع لكن دون جدوة.

وأشار “الخلايفي” إلى أن ضعف أداء وزارة الصحة وعدم وجود تغطية مالية وتسوية أوضاع الشركات المتعاقد يحول دون استكمال هذه المشاريع .

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