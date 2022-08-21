“أبوجناح” يتابع المشروعات المزمع تنفيذها بالمنطقة الجنوبية

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلّف “رمضان أبوجناح” اليوم الأحد، بمتابعة المشروعات المزمع تنفيذها بالمنطقة الجنوبية، والمتمثلة في 44 مشروع تنموي، بالإضافة إلى مدى إمكانية حلحلة العراقيل التي تواجه مواصلة دعمها.

كما اطلع “أبوجناح” خلال الاجتماع على المقترحات المقدمة من الأجهزة التنفيذية لمشاريع عودة الحياة للنصف الثاني من العام الجاري لصالح المنطقة الجنوبية، والمتكونة من 54 مشروع تنموي بقيمة 128 مليون دينار، لمعالجة الطرق العامة وترميم وتطوير مخارج ومداخل المدينة، إضافة إلى المرافق والمشاريع الحيوية لكافة مناطق الجنوب الليبي.

حيث وافق “أبوجناح” على مقترح مشاريع عودة الحياة، المقدمة من الجهات التنفيذية، وإحالتها لرئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” لاعتمادها ولإحالة مخصصاتها، والبدء في تنفيذها.

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