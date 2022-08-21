بنغازي | انطلاق المؤتمر الأول حول دور الاستثمار العسكري فى دعم عجلة التنمية في سبتمبر

بنغازي 21 أغسطس 2022 (وال)- تحتضن قاعة مراقبة الاقتصاد ببلدية بنغازي خلال يومي 4 – 5 سبتمب المقبل، المؤتمر الأول حول دور الاستثمار العسكري فى دعم عجلة التنمية، والتي تنظمه هيئة الاستثمار العسكري.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ إن المؤتمر سيناول المحاور: أثر الاستثمار العسكري على التنمية الاقتصادية فى ليبيا، والدور التنمية الاستثمار العسكري” التجارب والخبرات الدولية”، وقع الاستثمار فى ليبيا ” المقومات والتحديات”، والاستثمار العسكري وعلاقته تكاملية مع الاستثمارات الأخرى، وبيان أثر المزاجمة، والإطار القانوني للإستثمار العسكري.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور الاستثمار العسكري فى تنمية الاقتصادية فى ليبيا، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية، إلى جانب معرفة قدرة الاستثمار العسكري لخلق بيئة جاذبة للإستثمار.

هذا سيُشارك في المؤتمر؛ أكاديميين والباحثين، ورؤساء الجامعات، ورجال الأعمال والمستثمرين المعلنين والأجانب، وهيئة البحث العلمي، والمصارف التجارية، والغرفة التجارية، والسلطات التشريعية والتنفيذية. (وال) ر ع/ ر ت

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