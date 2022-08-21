خاص.. بالوثائق رغم صرف الملايين .. وتعدد العقود .. قسم الولادة بالمستشفى الجامعي لا يزال مقفلاً .. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على عقود مزدوجة لمشروع تنفيذ غرفة العمليات الرئيسية بالمستشفى الجامعي طرابلس والتي تم توقيعها فترة توالى “محمد هيثم” لوكيل عام وزارة الصحة

وكشفت العقود التي تحصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً توقيع عقد تغليف غرفة العمليات الرئيسية بقسم الولادة بالمستشفى الجامعي طرابلس والأعمال المصاحبة لها رقم 37 لسنة 2020 بقيمة 4.972 مليون دينار الموقع بين الوكيل العام السابق لوزارة الصحة وشركة أجواء العالم للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بتاريخ 14 /5/2020 .

كما تحصلت صحيفة صدي الاقتصادية على عقد تحوير وتطوير غرفة العمليات الرئسية بقسم الولادة بالمستشفى الجامعي طرابلس رقم 39 لسنة 2020 والموقع بين الوكيل العام السابق لوزارة الصحة “محمد هيثم” وشركة الأصول الليبية للمقاولات والاستثمار العقاري بتاريخ 14/5/2020 ويشير تاريخ التوقيع إلى نفس اليوم الذي تم فيه توقيع العقد السابق .

وتحصلت صحيفة صدى الاقتصادية أيضاً على محضر تسليم الموقع من وزارة الصحة إلى شركة الأصول الليبية للمقاولات والاستثمار العقاري بتاريخ 20 /10 /2020 .

حيث تم إفتتاح غرفة العمليات لقسم الأولاد بالمستشفى الجامعي طرابلس من قبل الوكيل العام السابق لوزارة الصحة “محمد هيثم” بتاريخ 10 يونيو 2020 للمرة الاولى ، وتم إفتتاح القسم للمرة التانية من قبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الموقوف على ذمة قضايا فساد “علي الزناتي” بتاريخ 17 نوفمبر 2021 وتم إفتتاح للمرة الثالثة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بتاريخ 17 يناير 2022.

وكشف مصدر رقابي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن المبالغ المذكورة في العقود قد تم صرفها ورغم الافتتاحات المتكررة لقسم الولادة بالمستشفى لا يزال القسم مقفل مما يضع تساؤلاً “أين ذهبت الأموال” ومن المسؤول عن إختلاسها !!

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