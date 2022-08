“حسني بي”: من المؤسف أن “الدبيبة” ينكر واقع الركود التضخمي بلببيا لأن إنكار الأزمة قد يكون الطريق المؤدي للانهيار الاقتصادي

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لقناة “تبادل” مساء الأحد إنه من المؤسف أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ينكر واقع الركود التضخمي بلببيا.

وأوضح”حسني بي” بأن نمو أو انخفاض بيع النقد الأجنبي مؤشر ثانوي وليس أساسي لقياس النمو أو الركود الاقتصادي والتضخم، مضيفا بأن بيع النقد الأجنبي خلال سبعة أشهر من هذا العام انخفض بنسبة تقارب 13% و لم يرتفع كما ادعى “الدبيبة” مقارنة مع معدل عام 2021.

وتابع بالقول أنه وبالمقارنة بين شهر يوليو 2022 مع شهر يوليو من العام الماضي؛ نجد أن الانخفاض قارب 39%، مشيرا إلى أن ذات معدل الانخفاض يسري على بيع النقد الأجنبي من خلال كروت “فيزا وماستركارد وويسترن يونيون” المستعملة لتغطية الشراء “أونلاين” حسب ما زعم “الدبيبة”.

واختتم “بي” حديثه بالقول: “نصيحتي للسيد الدبيبة أن الاعتراف بوجود الأزمة يمثل 50% من الحل”، وبالمقابل فإن إنكار الأزمة كما ادعى “الدبيبة” وبرر قد يكون الطريق المؤدي للانهيار الاقتصادي رغم ارتفاع معدلات تصدير النفط والغاز، لأن الاقتصاد وأداءه لا يقتصر على معدلات إنتاج وتصدير النفط والإيرادات النفطية ولا على معدلات بيع النقد الأجنبي.

