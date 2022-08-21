خاص : “أبو حمرة” لصدى: إنطلاق الحملة البيطرية لدعم بلديات الجنوب

صرح مدير إدارة الخدمات البيطرية بالمركز الوطني للصحة الحيوانية “عبد العاطي أبوحمرة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنطلاق الحملة البيطرية لدعم بلديات الجنوب والبدء بمدينة سبها .

وأضاف “أبو حمرة” أن إنطلاق هذه الحملة يأتي ضمن دور المركز الوطني للصحة الحيوانية في متابعة أداء الخدمات البيطرية بالبلديات ودعمها فنياً وتمكين للمستوصفات البيطرية الواقعة ضمنها من تقديم الخدمة البيطرية لمربي الحيوانات والطيور.

وأوضح “أبوحمرة” أن هذه الحملة تنطلق بالتنسيق مع منسقى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومكاتب الصحة الحيوانية على مستوى الجنوب الليبى .

وأشار “ابوحمرة” إلى أن الاجتماعات التي ستتم مع منسقي ومكاتب الصحة الحيوانية على مستوى بلديات الجنوب بمدينة سبها والبدء فى برنامج المسح على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود والوقوف على الاحتياجات وتزويد هذه البلديات ببعض المستلزمات والمعدات البيطرية و التشغيلية.

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