أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى منذ أسابيع

تراجعت أسعار الذهب، للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.06 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو تموز إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1758.80 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وارتفع الدولار 0.1% إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال اقتصاديون في استطلاع لوكالة “رويترز”، إن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

ونوه بعض مسؤولي الفدرالي الأسبوع الماضي بأنه على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع، والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3% إلى 893.38 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2129.21 دولار.

