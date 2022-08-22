تغييرات طفيفة للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 22 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9168 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.932 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8136 دينار، والدولار الكندي 3.7821 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2714 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3092 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3386 دينار، والدينار التونسي 1.5453 دينار، والدرهم المغربي 0.4742 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022: