هبوط أسعار الذهب اليوم الإثنين 0.1% إلى 1746.06 دولار للأوقية

هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم الإثنين ،لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع ، متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.06 دولار للأوقية،وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1758.80 دولار.

وارتفع الدولار 0.1% إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين، الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.06 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 893.38 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2129.21 دولار.