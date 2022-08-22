اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان تبحث عدداً من الملفات بمدينتي سرت وتاورغاء

اجتمع رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “ناصر رفيدة” ، بحضور لجنة الإشراف على المكاتب الهندسية الاستشارية التابعة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية فرع سرت ، ورئيس لجنة التعويضات بالمجلس التسييري تاورغاء ، بالإضافة لعدد من المهندسين بشركة أماطين الاستشارية والمساندة للمجلس التسييري تاورغاء .

تناول الاجتماع بحث الالتزام بآلية عمل القرار رقم 271 لسنة 2012 م ، وضرورة توفير المستندات المطلوبة حسب القرار ، والالتزام بلائحة الأسعار وتفسير كل الملاحظات الواردة ، والتأكيد على سند ملكية العقار ، والإسراع في أعمال الحصر والتقييم لتقديمها وعرضها للإعتماد واستكمال باقي التكليفات للمكاتب الهندسية .

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