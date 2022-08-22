تراجع العقود الآجلة لخام برنت 1.2% إلى 95.55 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، منهية 3 أيام من المكاسب وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أكتوبر 1.17 دولار أو 1.2% إلى 95.55 دولار للبرميل ، مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضا على الأسعار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين، 1.12 دولار أو 1.2% إلى 89.65 دولار للبرميل. وسجلت تعاقدات أكتوبر 89.29 دولار بانخفاض 1.15 دولار أو 1.3%.