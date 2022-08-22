غرفة التجارة والصناعة بمصراتة تطالب بالغاء قرار زيادة أسعار استهلاك الكهرباء

طالب عدد من أصحاب المصانع والشركات المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، بإلغاء القرار الصادر من مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 647 والذي يقضي رفع أسعار إستهلاك الكهرباء وما يعود عليه بالآثار السلبية على المواطن والتاجر بمختلف القطاعات بحسب قولهم.

وأوضح أصحاب الأعمال إن الزيادة وصلت إلى 500% والتي بدورها سترفع الكلف التشغيلية على المنتجين والتجار بالإضافة إلى رفع أسعار كافة المنتجات والسلع، كما أنه سيعيق أرباح المشاريع الصغيرة ويؤثر على إمكانية استمرارها مما سيؤدي إلى ضرب الايدي العاملة فيها.