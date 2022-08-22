اقتصاد

خبير الاقتصادي: الركود الاقتصادي موجود بسبب ضعف القدرة الشرائية لـدي غالبية المواطنين وتعثر حل مشكلة السيولة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، في تصريح للرائد الاثنين، إن الركود الاقتصادي موجود؛ بسبب ضعف القدرة الشرائية لدي غالبية المواطنين، وتعثر حل مشكلة السيولة وزيادة التضخم والغلاء، الذي يؤدي إلى ضعف التسويق بالأسواق الليبية.

وأضاف الجبو أن ضعف القوة الشرائية للدينار وهو المبالغة في رفع سعر الدولار مقابل الدينار أي أن سعر الصرف هو السبب الرئيسي.

وبيٌن الجبو أنه ليس بالضرورة إذا زاد الاستيراد أن يكون هناك انتعاش اقتصادي وبالعكس زيادة الواردات إلى ليبيا تؤدي إلى العجز في الميزان التجاري الليبي مع الدول المتقدمة صناعيًا، خاصةً حين تقل صادراتنا إلى هذه الدول.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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