ديوان المحاسبة يطالب الحكومة بمعالجة التكدس الوظيفي بالقطاع العام

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ،بضرورة وضع التدابير اللازمة لمعالجة التكدس الوظيفي بالقطاع العام.

وأكد شكشك في رسالة رسمية موجهة لديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس ،على عدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها استقلالية إدارية ومالية ،بالإضافة لإعداد منظومة مركزية ،تنظم قواعد بيانات الموظفين في الدولة الليبية.

كما شددت المراسلة على دور القطاع الخاص من خلال تقديم الضمانات ووضع خطط لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، مع وجود استراتيجية تهدف إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.