“باشاغا” يناقش مع عدد من رجال الأعمال بمصراتة الركود الاقتصادي وآثاره

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “فتحي باشاغا” اجتماعاً مع مجموعة من رجال الأعمال والتجار بمدينة مصراته، وذلك لمناقشة تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.

كما تم الاستماع لما يعانيه القطاع الخاص من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، وكذلك خطة الحكومة الليبية لتنشيط عجلة الاقتصاد .

وتطرق الاجتماع إلى وضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وشدد باشاغا خلال الاجتماع على دعم الحكومة للقطاع الخاص والتشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والعام وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية .

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