إنتاج ليبيا من النفط الخام يصل إلى مليون و ( 211 ) ألف برميل يوميًا

طرابلس 22 أغسطس 2022 (وال)- ذكر مصدر إعلامي من المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، أن ارتفاع القدرة الإنتاجية لحقل (الفارغ) التابع لشركة الواحة النفطية، ليصل إلى معدل (149) مليون قدم مكعب من الغاز و(9000) برميل من المكثفات في اليوم.

وفي سياق متصل؛ كشف المصدر أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ مليون و ( 211 ) ألف برميل يوميًا، وإنتاج المكثفات ( 52600) ألف برميل، مبينًا أن استهلاك السوق المحلي من الغاز الطبيعي بلغ مليار و ( 136) مليون قدم مكعب. (وال)

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