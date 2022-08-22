ارتفاع إنتاج خام النفط الليبي اليوم الإثنين إلى مليون و 220 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام اليوم الإثنين، بلغ مليون و 220 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 52000 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي اليومي، بلغ مليار و 148 مليون قدم مكعب، وأشار البيان إلى أن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 986 مليون قدم مكعب ، و127 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط ،و8 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 27 مليون قدم مكعب.