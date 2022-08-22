الاقتصاد تصدر قرارا للرقابة على إستيراد المنتجات والسلع الحلال

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج قراراً بشأن بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها ،حيث تتولى اللجنة المشكلة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع مطلبات الشريعة الاسلامية.

وأشار القرار كذلك لوضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد ،والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال ،وتقديم مقترح للإشتراطات القياسية الفنية ، وتحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها ووضع ضوابط لإعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها، وتنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي.