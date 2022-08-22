“باشاغا”يناقش وضع خطة تنشيط عجلة الإقتصاد وتعديل سعر الصرف مع رجال الأعمال مدينة مصراتة

التقي رئيس الحكومة الليبية”فتحي باشاغا” مع رجال الأعمال والتجار بمدينة مصراته، يوم الأحد لمناقشة الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني ,وخطة تنشيط عجلة الاقتصاد ، ووضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وشدد “باشاغا “على دعم حكوَمته للقطاع الخاص و التشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والعام وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية .
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