وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”يشكل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها بصدور قرار 813 ,لوضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية وضمان توافقها مع مطلبات الشريعة الاسلامية وتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات اصدار شهادات الحلال.

وقدم “الحويج “مقترح للإشتراطات القياسية الفنية للمنتجات الحلال وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها ووضع ضوابط لاعتمادها داخل الدولة الليبية وخارجها, وتنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي .

The post “الحويج” يشكل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وضمان توافقها مع مطلبات الشريعة الإسلامية بصدور قرار 813 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا