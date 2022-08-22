“شكشك” يبحث استكمال المشاريع المتوقفة مع وزارة الإسكان والتعمير وسبل تمويلها

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الاثنين 22 أغسطس ، مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” وبحضور الإدارات المختصة من الديوان المحاسبة والوزارة الإسكان والتعمير

وتم خلال هذا الاجتماع استكمال مناقشة تنفيذ المشروعات المتوقفة بالوزارة عن طريق توفير التمويل المالي خارج الميزانية العامة للدولة من خلال إبرام إتفاق مشاركة أو استثمار عقاري بين القطاعين العام والخاص.

كما تم خلال هذا الاجتماع دراسة الإجراءات المتبعة من الوزارة والوقوف على المتطلبات القانونية والإدارية لضمان تنفيذ هذه المبادرة لاستكمال المشروعات الإسكانية.

وأكد “شكشك” خلال الاجتماع على أهمية هذه التجربة لما لها من آثار إيجابية على كافة الأصعدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين وتشجيع الشركاء بين القطاعين العام والخاص.

كما الإتفاق على عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بديوان وزارة الإسكان والتعمير مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة المتمثلة في مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري ومصرف الادخار والاستثمار العقاري، لاستكمال دراسة كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمراحل المتعلقة بتفعيل هذه المبادرة من خلال أدلة عمل واضحة ومحددة.

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