الحويج يصدر قراراً بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات “الحلال”

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قراراً بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها.
وتتولى اللجنة المشكلة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع مطلبات الشريعة الاسلامية كذلك وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال.
وتقديم مقترح للإشتراطات القياسية الفنية للمنتجات الحلال وتحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها ووضع ضوابط وألية لإعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها وتنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال المورّدة للسوق المحلي.
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