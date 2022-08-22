تسجيل أكثر من 84 ألف متقاعد بمنظومة التأمين الصحي في ليبيا

أكدت إدارة صندوق التأمين الطبي العام أن إجمالي المسجلين في منظومة التأمين الطبي للمتقاعدين بلغ 84 ألف و 735شخص.

وأوضحت إدارة الصندوق إن المسجلين بالمنطقة الصحية الجنوبية بلغ عددهم 3834 شخص، وفي المنطقة الصحية الشرقية 5849 شخص، والمنطقة الصحية الغربية 23163 ألف شخص، والمنطقة الصحية الوسطى 8636 شخص، والمنطقة الصحية بنغازي 6008 شخص، والمنطقة الصحية طرابلس 37245 ألف شخص .

وقال مسؤول الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الاخباري، إنه حتى الآن لم يتم التعاقد مع أي جهة لتقديم الخدمات الطبية للمتقاعدين، مبينا بأن المجمع الصحي زاوية الدهماني يقدم خدمة الكشوفات الطبية والتحاليل وصرف الأدوية لفئة المتقاعدين بمنطقة طرابلس دون ذويهم أو الوكلاء على المعاشات الأساسية .