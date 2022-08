“وزير المالية”يتفق مع “باشاغا” بتخصيص مبلغ2.5مليون دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة بمنطقة بنت بية

اجتمع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حماد” مع النائب “المهدي الأعور “ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب والنائب “الهادي الصغير “ورئيس لجنة العدل بمجلس النواب و النائب “جلال الشويهدي “عضو لجنة الأجهزة الرقابية لمناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس النواب (3) لسنة 2022م باعتبار ان منطقة بنت بية منطقة منكوبة .

وتم الاتفاق بين “فتحي باشاغا ” و ” أسامة حماد “بتخصيص مبلغ(2,500.000) من بند المتفرقات من الميزانية العامة للعام المالي 2022م لتغطية الاحتياجات الخاصة والعاجلة بمنطقة بنت بية .

