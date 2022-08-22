اقتصاد

“وزير المالية”يتفق مع “باشاغا” بتخصيص مبلغ2.5مليون دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة بمنطقة بنت بية

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

اجتمع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حماد” مع النائب “المهدي الأعور “ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب والنائب “الهادي الصغير “ورئيس لجنة العدل بمجلس النواب و النائب “جلال الشويهدي “عضو لجنة الأجهزة الرقابية لمناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس النواب (3) لسنة 2022م باعتبار ان منطقة بنت بية منطقة منكوبة .

وتم الاتفاق بين “فتحي باشاغا ” و ” أسامة حماد “بتخصيص مبلغ(2,500.000) من بند المتفرقات من الميزانية العامة للعام المالي 2022م لتغطية الاحتياجات الخاصة والعاجلة بمنطقة بنت بية .

The post “وزير المالية”يتفق مع “باشاغا” بتخصيص مبلغ2.5مليون دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة بمنطقة بنت بية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة تبادل

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك