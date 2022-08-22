“وال”| الفرجاني: هيئة الاستثمار العسكري ساهمت في تقديم فرص عمل للشباب

بنغازي 22 أغسطس 2022 (وال)- قال عضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر الأول حول “دور الاستثمار العسكرى في إدارة عجلة التنمية” الدكتور رندا الفرجاني، إن الهيئة ساهمت في إعمار وتقدم وتنمية الاقتصادي الليبي، من خلال إتاحة الفرص أمام الشباب للعمل.

وأوضحت الفرجاني بشأن ما ستقدمه الهيئة خلال الفترة القادمة، من دعمها للشركات الاستثمارية لإنجاح مشاريعها ذات العائد المادي والمعنوي على المجتمع.

وأضافت الفرجاني أن الاستفاده من قانون الاستثمار العسكري والتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي داخل ليبيا؛ هو خطوة للخروج من الركود الاقتصادي السائد، والتعويل على الخروج بالمستثمر الليبي فى الدول المرحبة أفريقيًا وأوروبيًا وعربيًا كنوع من تبادل الخبرة والمنفعة.

وحول شروط المشاركة فى أعمال المؤتمر؛ كشفت الفرجاني أنه لابد من ارتباط الوثيق الورقة البحثية بموضوع المؤتمر ومحاوره، ولا يتم قبول اوراق بحثية سبق وأن تم تقديمها فى ندوات أو مؤتمرات سابقة، أو تم نشره أيضًا فى مجلات علمية، وتقديم الورقة البحثية بإحدى اللغتين العربية والإنجليزية، ومدققة لغويًا، ولا تتجاوز كل ورقة عن 150 كلمة.

وأشارت الفرجاني إلى أن جميع الابحاث المقدمة ستخضع للتحكيم، واشتراط على أن لايزيد عدد المشاركين فى الورقة البحثية عن ثلاثة باحثين، وأن للجنة العلمية الحق فى استبعاد أي ورقة بحثية دون إبداء أي سبب بخصوص الاستبعاد، كما أنه لا ترد إلى أصحابها سواء تم قبولها أو لم يتم قبولها للمشاركة. (وال) ر ع/ ر ت

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