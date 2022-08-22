الدبيبة يبحث مع مديريات الحرس البلدي تنفيذ الخطة السنوية لنشاط الجهاز

طرابلس 22 أغسطس 2022 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين، مع مديريات الحرس البلدي؛ لمتابعة عمل ونشاط أجهزة الحرس البلدي.

وناقش الاجتماع – الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس بحضور رئيس المخابرات الفريق حسين العائب، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، تنفيذ الخطة السنوية للجهاز، وعلاقته مع وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، والمركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.

وأعرب الدبيبة عن شكره وتقديره للعمل الذي يقوم به الحرس البلدي في الظروف الحالية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بصحة المواطن من خلال متابعة المخابز والمصحات، وكذلك متابعة الأسعار في المحلات التجارية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن متابعة المصحات من خلال الأسعار والخدمات؛ يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى عقدهم لقاءات مع اتحاد المصحات الليبية، والاتفاق على ضرورة توحيد الأسعار من خلال لجنة فنية تتكون من أطباء وزارة الصحة، ومشاركة المصحات الخاصة بحيث تكون مقبولة ولها معاير واضحة.

وحضر اللقاء مديري مديريات أجهزة الحرس البلدي في طبرق وبنغازي وطرابلس ومصراتة والزاوية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال