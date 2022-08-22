“الدبيبة” يتابع سير عمل جهاز الحرس البلدي

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين بديوان مجلس الوزراء،

مع مديريات الحرس البلدي، بحضور رئيس المخابرات الليبية “حسين العائب” ووزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ورئيس الحرس البلدي “رجب قطوسة”

وبحضور مديرو مديريات أجهزة الحرس البلدي في طبرق “صالح حمد”، ودرنة “سعود صالح”، و بنغازي “ونيس أدم”، وطرابلس “رمزي جماعة” ، ومصراتة ” مصطفى علي”، و الزاوية “حسين عبدالسلام”.

وتم خلال هذا الاجتماع متابعة عمل جهاز الحرس البلدي، وتنفيذ الخطة السنوية للجهاز وعلاقته مع وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.

كما أكد وزير الاقتصاد والتجارة قائلا : أن متابعة المصحات من خلال الأسعار والخدمات يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وعقدنا لقاء مع اتحاد مصحات الليبية، والاتفاق على ضرورة توحيد الأسعار من خلال لجنة فنية تتكون من أطباء وزارة الصحة، ومشاركة المصحات الخاصة بحيث تكون مقبولة ولها معايير واضحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية