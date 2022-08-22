“باشاغا” يخصص 2.500 مليون دينار لمنطقة بنت بية

عقد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة ” أسامة حماد” من قبل البرلمان اليوم الإثنين 22 أغسطس اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة مع النائب “المهدي الأعور” رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب “الهادي الصغير” رئيس لجنة العدل بمجلس النواب النائب “جلال الشويهدي” عضو لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2022م بإعتبار أن منطقة بنت بية منطقة منكوبة .

وتم خلال هذا الاجتماع التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء “فتحي باشاغا” ووزير التخطيط والمالية “أسامة حماد” بتخصيص مبلغ 2.500 مليوندينار من بند المتفرقات من الميزانية العامة للعام المالي 2022م لتغطية الاحتياجات الخاصة والعاجلة بمنطقة بنت بية .

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