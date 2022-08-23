“المبروك” يكشف عن إحالة 19 مليون دينار من الضرائب الجمركية بالمنطقة الشرقية إلى حسابات حفتر بتعليمات باشاغا

وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” كتاب مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” مدير عام مصلحة الجمارك رقـم 811/7 المؤرخ في 2022 / 08 / 21 م ، المتضمن إفادة بتحويل عوائد رسوم وضرائب جمركية من حسابات المصلحة بالمنطقة الشرقية بقيمة 19 مليون دينار خلال شهري ( 5-7 ) للعام الجاري إلى حسابات المؤسسة العسكرية بالمنطقة الشرقية.

وذلك بناء على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموازية ( علي فرج القطراني )، حيث أن هذا التصرف يمثل جريمة اعتداء على موارد سيادية وبالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية فإن وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك باشرت في اتخاد الإجراءات القانونية بالخصوص وإحالة الموضوع إلى مكتب النائب العام للاختصاص .

علماً بوجود مبالغ مالية لاتزال بحسابات مصلحة الجمارك الواقعة بنطاق المنطقة الشرقية بقيمة 15,836.643 خمسة عشر مليونا وثمانمائة وسته وثلاثون ألفا وأربعون دينار وذلـك للتفضـل بالاطـلاع والتوجيه.

كما وجه مراسلة أخرى لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام الحكومة الموازية بفتح حسابات بمصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي ومن خلال المعلومات الأولية الواردة إلينا من الإدارة العامة لمصلحة الضرائب ، فأن أجمالي الإيرادات المجباه من قبل إدارات الضرائب بالمنطقة الشرقية تبلغ = 220,783 مليون دينار.

وذلك طبقاً لما أفاد به نائب مدير عام مصلحة الضرائب قيام بعض الإدارات بإحالة الإيرادات الضريبية المجباه إلى حسابات الحكومة الموازية وبيانها كالآتي : إدارة ضرائب طبرق القيمة 10 مليون دينار إدارة ضرائب بنغازي القيمة 110 مليون دينار إدارة ضرائب سرت القيمة 3,700 مليون دينار إدارة ضرائب القبة القيمة 6 مليون دينار إدارة ضرائب درنة القيمة 2 مليون دينار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة الموضوع المستشار النائب العام إلحاقاً للأخطار السابق المتعلق بالاعتداء على الإيرادات الضريبية دون وجه حق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية