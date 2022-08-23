وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي السفير المالطي لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين

إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا “تشارلز صليبا” يوم الاثنين 22 أغسطس 2022، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي “عزالدين مصدق”.

وذلك لمناقشة العلاقات التجارية ودعوة الشركات المالطية للعمل بليبيا وقد حثّ “الحويج” السفير المالطي على تشجيع الشركات المالطية للاستثمار بليبيا؛ مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات المالطية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

كما أشار “الحويج” على ضرورة تعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية بإقامة معارض مشتركة بهدف التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين وعقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار وتبادل الخبرات.

مؤكداً على أهمية عودة الخطوط الجوية المالطية إلى ليبيا كما ناقش العقبات التي تواجه استئناف عمل الشركات المالطية وسُبل معالجتها، ومن جانبه عبر السفير المالطي رغبة الشركات المالطية استئناف عملها بدولة ليبيا.

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