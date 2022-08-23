ليبيا ومالطا يبحثان تعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار المشترك بين البلدين

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج إجتماعًا مع سفير مالطا لدى ليبيا . تشارلز صليبا، لمناقشة العلاقات التجارية ودعوة الشركات المالطية للعمل بليبيا.
وأكد الحويج على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات المالطية وتوفير بيئة عمل مناسبة , مشيراً إلى ضرورة تعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية بإقامة معارض مشتركة بهدف التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين ،وعقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار وتبادل الخبرات.
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