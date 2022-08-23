قفزة للدولار وهبوط لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 23 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9407 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8977 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7974 دينار، والدولار الكندي 3.7848 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2727 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3158 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3451 دينار، والدينار التونسي 1.5358 دينار، والدرهم المغربي 0.4696 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022: