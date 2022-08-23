اقتصاد

زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% خلال شهر اغسطس المقبل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

عقدت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، إجتماعًا لمتابعة الخطوات المتخذة من وزارتي المالية والتخطيط لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع النفطي ، وبحث سبل معالجة أوضاع الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات.

وأفادت الوزارت المختصة، خلال الاجتماع، أن مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالقطاع شملت الزيادة الواردة بالقرار ، وتمت معالجة أوضاع 7 آلاف موظف لم يتقاضوا مرتباتهم، والعمل جارٍ لمعالجة بقية الصعوبات التي تواجه هذا الملف.

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