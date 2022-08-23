زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% خلال شهر اغسطس المقبل

عقدت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، إجتماعًا لمتابعة الخطوات المتخذة من وزارتي المالية والتخطيط لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع النفطي ، وبحث سبل معالجة أوضاع الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات.

وأفادت الوزارت المختصة، خلال الاجتماع، أن مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالقطاع شملت الزيادة الواردة بالقرار ، وتمت معالجة أوضاع 7 آلاف موظف لم يتقاضوا مرتباتهم، والعمل جارٍ لمعالجة بقية الصعوبات التي تواجه هذا الملف.