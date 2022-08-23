شركة السهم توفر خدمة التذاكر والدفع الإلكتروني من خلال البطاقات المحلية

وقعت شركة السهم للنقل العام المساهمة عقدا مع شركة العنكبوت، لتوفير خدمة التذاكر والدفع الإلكتروني التي ستتوفّر قريبًا في حافلات السهم والمُطبّقة لأول مرة في ليبيا.

وأكد مدير عام شركة السهم أبو بكر قرمان أن هذه الخدمة المُقدّمة ستوفر لركاب السهم وسيلة دفع إلكتروني للتذاكر مباشرة عبر الحافلة، حيث سيقوم الراكب بشحن حسابه بسهولة من خلال جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المحلية.

وأوضح قرمان إن شركة العنكبوت الليبي ،ستعمل على توفير البنية التحتيّة السحابيّة اللازمة لتشغيل الخدمة بكفاءة تامة.