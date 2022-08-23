ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب 0.14% عند 1750.8 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.14% عند 1750.8 دولار للأوقية ، بالرغم من تراجعها في المعاملات الفورية لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر ،مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع الاحتياطي الفدرالي وأسعار الفائدة بشكل حاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في العقود الآجلة بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى 18.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.28% إلى 868.40 دولار وارتفع البلاديوم 1.8% إلى 2017.5 دولار.