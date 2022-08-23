الاقتصاد والحرس البلدي يستعدان لإطلاق حملة لمتابعة أسعار وخدمات المصحات الخاصة

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع مديريات الحرس البلدي، بحضور ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس الحرس البلدي رجب قطوسة. لمتابعة عمل جهاز الحرس البلدي، وتنفيذ الخطة السنوية للجهاز وعلاقته مع وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بصحة المواطن من خلال متابعة المخابز والمصحات، وكذلك متابعة الأسعار في المحلات التجارية.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة عن خطة لمتابعة المصحات من خلال الأسعار والخدمات مع التنسيق مع مع وزارة الصحة.