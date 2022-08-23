“العابد” يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا في ليبيا “محمد عمار”، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي ” عادل العقبي” ورئيس وحدة المؤسسات والتعاون “مفتاح القاضي” ومدير مكتب الإعلام والتواصل “عبدالقادر أبوشناف” ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما أكد” العابد” على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين؛ وتم التباحث حول تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.

حيث استعرض الاجتماع أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة في مايخص القوى العاملة، وأبدي القائم بالأعمال رغبة حكومة بلاده في المضي قدماً في تعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين .

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