خاص.. “شغيب” يكشف لصدى عن العوامل التي زادت من الركود الاقتصادي ومعاناة الحركة التجارية

صرح رئيس المؤسسة الليبية لرجال الأعمال “أ. خالد شغيب” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي قائلاً: إن ماتمر به ليبيا من حالة ركود في السوق بشكل عام يعتبر الأسوء منذ عشر سنوات وفي نظر الكتير من المتابعين لشأن الاقتصادي لليبيا هو محصلة لما تمر به البلاد منذ مايقارب من سنة من الممارسات التجارية والإدارة السيئة للموارد المالية لدولة.

وأضاف “شغيب”: هناك عدة عوامل أخرى زادت من الركود الاقتصادي ومعاناة الحركة التجارية:- وجود أزمة تقة كبيرة بين المستثمرين والتجار مع البنوك والمصارف العاملة بالدولة زاد من أزمة السيولة والتي من شأنها زيادة الطلب على السلع، وكذلك انعدام الكفاءات والخبرات الحقيقية في العديد من إدارات المؤسسات الاقتصادية بالدولة.

وتابع بالقول: عدم وجود بيئة مناسبة ومستقرة للنشاط الاستثماري تؤدي إلى هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال خارج البلاد، حيث إن انخفاض الدخل الشهري للفرد من الطبيعي أن ينخفض معه طلب الأفراد على المنتجات والسلع ويترتب على ذلك تكديس المنتجات، ثم إيقاف الإنتاج وتسريح العمال، كما هذا يعني فقدان أسر جديدة لمصدر دخلها مما يؤدي إلى انخفاض في الطلب الاستهلاكي والطلب الكلي بشكل عام.

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