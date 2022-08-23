إدارة البحوث بالمصرف المركزي تنشر بالأرقام والتفاصيل النشرة الاقتصادية عن الربع الثاني 2022 .. تابع التفاصيل

صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية للربع الثاني 2022.

حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والإقتصادية الهامة .

شهد الربع الثاني من العام الحالي 2022 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 102.3 مليار دينار مقارنة بـــ 104.1 مليار في الربع السابق من نفس العام ، هذا الإنخفاض نتيجة لإنخفاض الودائع تحت الطلب من 69.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 إلى 68.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022 ، كذلك إنخفاض العملة خارج القطاع المصرفي بما قيمته نحو 911.6 مليون دينار في نهاية الربع الثاني2022 مقارنه بالربع السابق .

وتشير بيانات النشرة الإقتصادية إلى أن عرض النقود قد شهد أنخفضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.- أوضح المسح النقدي إرتفاع في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 25.3 مليار دينار أو مايعادل 5.2 مليار دولار، ليسجل نحو 362.3 مليار دينار في الربع الثاني 2022 مقابل 337.0مليار دينار في الربع السابق.

كما إرتفع إجمالي أصول مصرف ليبيا المركزي من نحو 442.4مليار دينار نهاية الربع السابق من العام الحالي إلى نحو466.9 مليار دينار نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022.

كما سجلت أصول إصدار العملة لمصرف ليبيا المركزي نحو 34.3 مليار دينار ، وإنخفض إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف التجارية مجتمعة بشكل طفيف من نحو 142.7مليار دينار نهاية الربع السابق من العام الحالي إلى نحو142.6 مليار دينار نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022.

كما إنخفض إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية بشكل طفيف من 21.5 مليار دينار نهاية الربع السابق إلى نحو 21.2 مليار دينار نهاية الربع الثاني2022.- حافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى عال من السيولة بخزائنها خلال الربع الثاني 2022، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في يونيو 2022 نحو 3.9مليار دينار، و 3.4 مليار دينار نهاية مايو 2022 ، وهذا التحسن ناتج عن رفع القيود على عمليات النقد الأجنبي وإنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة أشهر العام 2021 وأشهر النصف الأول من العام الحالي ، بعد تعديل سعر الصرف بداية من عام 2021، وهذا بدوره إنعكس بشكل واضح على حلحلة مشكلة السيولة .

و إنخفض رصيد ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من 97.5 مليار دينـار في نهاية الربع الأول 2022، إلى 97.1مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022 ، أي بنحو 400 مليون مليون دينار ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.0% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.6% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.4% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الثاني 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار، وما نسبته 58.2% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 41.8% أي ما قيمته 40.6مليار دينار، منها 27.6 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.1 مليار دينار ودائع حكومية كما يشير الجدول رقم 8 بالنشرة الإقتصادية.

تشير النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثاني 2022 إلى أن معدل التضخم سجل خلال النصف الأول 2022 5.1% حيث تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 ليسجل 286.4 نقطة بزيادة قدرُها 13.8 نقطة على أساس سنوي، مُقابل 272.6 نقطة خِلال نفس الفترة من العام السابق وبتحليل إتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية فقد أرتفعمُعدل التضخم في مُعظم المجموعات السلعية عدا مجموعتي التبغ والتعليم.

حيثُ بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 325.4 نقطة بزيادة قدرُها 15.4 نقطة، أي ما يُعادل 5.0%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 431.8 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.7 نقطة ما يُعادل 4.5%. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 188.9 نقطة، بزيادة قدرُها 12.7 نقطة، ما يُعادِل 7.3%. وكذلك أرتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار14.0 نقطة ليُسَجِّل 363.5 نقطة، أي ما يُعادِل 4.0%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 364.6 نقطة، بزيادة قدرُها 11.0 نقطة، أي ما يُعادل 3.3%.

وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتِفاعاً ملحوظاً مقدارُه 20.2 نقطة ليصل إلى 208.1 نقطة، أي ما يُعادل 10.7%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليُسَجِّل 83.6 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 207.0، أي بارتفاع قدره 2.8 نقطة ما يُعادل 1.4%، وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مُسَجِّلاً 346.0 نقطة، أي بزيادة قدرُها 5.4 نقاط ما نسبتهُ 1.6%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شَهِدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.9 نقطة، مُسَجِّلاً 298.7 نقطة، أي بزيادة بلغت 4.1%، في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة التبغ بمقدار 0.1 نقطة أي ما يُعادل 0.1%، فيما استقرت الأسعار في مجموعة التعليم.

وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثاني 2022 إلى إيرادات ومصروفات المالية العامة خلال الربع الثاني 2022 ، من خلال الجدول رقم 28 بالنشرة .

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد نشر بيان الإيراد والمصروفات في السابق عن الفترة 1 / 1 حتى 30 / 6 من العام الحالي بشكل مفصل .

كما أن النشرة الإقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي بها على العديد من الجداول والتي تحتوي بيانات عن بيانات القطاع الحقيقي و كذلك القطاع الخارجي المتمثلة في ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية وكذلك أسعار الصرف الرسميةوغيرها

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