“وال”: مُلاّك المحافظ الاستثمارية بصندوق الإنماء الاقتصادي المرج يُطالبون بصرف كامل مستحقاتهم المالية

المرج 23 أغسطس 2022 (وال)- طالب ملاك المحافظ الاستثمارية بصندوق الإنماء الاقتصادي ببلدية المرج اليوم الثلاثاء، بصرف كامل مستحقاتهم المالية، بعد إقرار مجلس النواب بتعديل قانون رقم (25) لسنة 2013 م للمحافظ الاستثمارية وإلغاء وتجميد برنامج الثروة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ إن العشرات من ملاك المحافظ الاستثمارية المنتفعين بصندوق الإنماء الاقتصادي، نظموا مساء اليوم، وقفة احتجاجية في تجمع أقيم داخل مؤسسة المجاهد عيسى الوكواك، للمطالبة بكامل مستحقاتهم المالية، وللنظر في أوضاعهم الاجتماعية.

وقد أصدر المشاركون بالتجمع بيانًا طالبو فيه الجهات المعنية بصندوق الانماء بصرف كافة العوائد والتعويض العادل الشامل لكل مُلاك المحافظ دون تأخير أومماطلة.

كما طالب البيان؛ بالنظر في أوضاعهم لحاجتهم الماسة، وإلا سيضطر ملاك هذه المحافظ الاستثمارية بالتوجه الى رفع دعاوى امام القضاء ،ومراجعه كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك صندوق الإنماء أو أي جهة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصندوق الإنماء.

يُذكر بأن السلطة الليبية قد خصصت عقب قرارًا من المؤتمر الشعبي العام الصادر سنة 2007 محافظ استثمارية لقرابة (264) ألف أسرة على مستوى ليبيا، وذلك كمستحقات لهذه الأسر من مبدأ توزيع الثروة على الليبيين.

جميع هذه الأسر تحصلت فعليًا على محافظ استثمارية، وأسهم استثمارات من نسبة أرباح الشركات المملوكة، وقد منحت كل أسرة أرباحًا على حسب عدد أفرادها منذ 2007 إلى 2013 من تلك الشركات والأسهم، إلا أن المؤتمر الوطني العام السابق قد أصدر قرار بإلغاء الأسهم والمحافظ لجميع هذه الأسر عام 2013 بعد أن تولى السلطة التشريعية في البلاد.

يُشار إلى أن مجلس النواب الليبي قد أعلن في منتصف أغسطس إقرار تعديل قانون رقم 25 لسنة 2013 م، في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية.

وقد أوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق خلال تصريح صحفي، مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية. (وال) أ ف/ ر ت

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