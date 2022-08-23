بالأرقام .. المركزي يكشف عن ارتفاع عرض النقود وعدة مؤشرات هامة

كشفت مصرف ليبيا المركزي عن النشرة الاقتصادية للربع الثاني 2022 صدر عن إدارة البحوث والاحصاء والتي إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والإقتصادية الهامة .

حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي 2022 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 102.3 مليار دينار مقارنة بـــ 104.1 مليار في الربع السابق من نفس العام ، هذا الإنخفاض نتيجة لإنخفاض الودائع تحت الطلب من 69.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 إلى 68.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022

كما أوضحت النشرة إنخفاض العملة خارج القطاع المصرفي بما قيمته نحو 911.6 مليون دينار في نهاية الربع الثاني2022 مقارنه بالربع السابق .

وتشير بيانات النشرة الإقتصادية إلى أن عرض النقود قد شهد أنخفضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.

وأوضح المسح النقدي إرتفاع في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 25.3 مليار دينار أو مايعادل 5.2 مليار دولار، ليسجل نحو 362.3 مليار دينار في الربع الثاني 2022 مقابل 337.0مليار دينار في الربع السابق.

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