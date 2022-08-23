أصول إصدار العملة توضحها النشرة الاقتصادية الصادرة عن بالمركزي

أشارت النشرة الاقتصادية الصادرة من إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي إلى أصول إصدار العملة لمصرف ليبيا المركزي، حيث سجلت نحو 34.3 مليار دينار ، وانخفض إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف التجارية مجتمعة بشكل طفيف من نحو 142.7مليار دينار نهاية الربع السابق من العام الحالي إلى نحو142.6 مليار دينار نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022.

كما انخفض إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية بشكل طفيف من 21.5 مليار دينار نهاية الربع السابق إلى نحو 21.2 مليار دينار نهاية الربع الثاني2022.

حيث حافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى عال من السيولة بخزائنها خلال الربع الثاني 2022، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في يونيو 2022 نحو 3.9مليار دينار، و 3.4 مليار دينار نهاية مايو 2022 ، وهذا التحسن ناتج عن رفع القيود على عمليات النقد الأجنبي وإنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة أشهر العام 2021 وأشهر النصف الأول من العام الحالي ، بعد تعديل سعر الصرف بداية من عام 2021، وهذا بدوره إنعكس بشكل واضح على حلحلة مشكلة السيولة .

كما انخفض رصيد ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من 97.5 مليار دينـار في نهاية الربع الأول 2022، إلى 97.1مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022 ، أي بنحو 400 مليون مليون دينار ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.0% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.6% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.4% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الثاني 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار، وما نسبته 58.2% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 41.8% أي ما قيمته 40.6مليار دينار، منها 27.6 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.1 مليار دينار ودائع حكومية .

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