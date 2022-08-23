المركزي : معدل التضخم خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 5.1‎%

‎أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثاني 2022 إلى أن معدل التضخم سجل خلال النصف الأول لـ 2022 5.1% حيث تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 ليسجل 286.4 نقطة بزيادة قدرُها 13.8 نقطة على أساس سنوي، مُقابل 272.6 نقطة خِلال نفس الفترة من العام السابق وبتحليل إتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية فقد أرتفعمُعدل التضخم في مُعظم المجموعات السلعية عدا مجموعتي التبغ والتعليم.

حيثُ بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 325.4 نقطة بزيادة قدرُها 15.4 نقطة، أي ما يُعادل 5.0%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 431.8 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.7 نقطة ما يُعادل 4.5%. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 188.9 نقطة، بزيادة قدرُها 12.7 نقطة، ما يُعادِل 7.3%. وكذلك أرتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار14.0 نقطة ليُسَجِّل 363.5 نقطة، أي ما يُعادِل 4.0%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 364.6 نقطة، بزيادة قدرُها 11.0 نقطة، أي ما يُعادل 3.3%.

وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتِفاعاً ملحوظاً مقدارُه 20.2 نقطة ليصل إلى 208.1 نقطة، أي ما يُعادل 10.7%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليُسَجِّل 83.6 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 207.0، أي بارتفاع قدره 2.8 نقطة ما يُعادل 1.4%، وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مُسَجِّلاً 346.0 نقطة، أي بزيادة قدرُها 5.4 نقاط ما نسبتهُ 1.6%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شَهِدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.9 نقطة، مُسَجِّلاً 298.7 نقطة، أي بزيادة بلغت 4.1%، في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة التبغ بمقدار 0.1 نقطة أي ما يُعادل 0.1%، فيما استقرت الأسعار في مجموعة التعليم.

وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثاني 2022 إلى إيرادات ومصروفات المالية العامة خلال الربع الثاني 2022 ، من خلال الجدول رقم 28 بالنشرة .

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