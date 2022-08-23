خاص: مدير شركة فرحة الطفل يصرح لصدى حيال الركود الاقتصادي في ليبيا

صرّح مدير شركة -فرحة الطفل-لاستيراد مستلزمات الأم والطفل “محمد أبورطيبة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي قائلاً: “ضرورة وضع قانون للإيجارات، لكي لا يستطيع التاجر أن يطر إلى قفل محله ، حيث أن المستأجيرين يطالبون بالزيادة من التاجر في وضع الركود، لكي لا نطر إلى الخروج من المحلات بسبب إرتفاع الأجور”.

مضيفاً: “لا توجد قوة شرائية لكي يتحملها التاجر وأصبحت بالأشياء الأساسية فقط، كما يجب على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتجه إلى وضع حلول للإيجارات بأي شكل حتى بفرض القوة، والقوة الشرائية مع الوقت تتحسن”.

وقال: “عدم صرف مرتبات المواطنين في كل نهاية شهر، وكذلك نقص السيولة في السوق، وتدهور الأوضاع السياسية، والقوة الشرائية المنتهية، ولا يوجد قيمة شرائية إلا في الأساسية فقط الإجباري مثل: الحليب والحفاظات”.

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