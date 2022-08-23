وزارة الزراعة المصرية: إجمالي صادراتنا الزراعية إلى ليبيا تجاوز 63 ألف طن هذا العام

أعلنت وزارة الزراعة المصرية الثلاثاء، أن إجمالي الصادرات الزراعية إلى ليبيا للعام الجاري بلغ 63181 ألف طن محتى منتصف أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية، إنها صدرت لليبيا 9 شحنات فلفل، ولم تصل أي إخطارات رسمية برفض أي شحنات.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم فحص أو تصدير أي شحنات زراعية سواء كانت فلفلا أو غيره من منفذ السلوم إلى ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلي السلطات الليبية، والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن هذه الشحنة لم يتم تصديرها بالطرق القانونية؛ لأنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري، بحسب البيان.

ونفت الوزارة تصدير أي شحنات من محصول الجوافة إلى ليبيا، منذ بداية العام الحالي، موضحة بأن كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعي بليبيا ليس له أي أساس من الصحة.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار، إن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا متميزة، ولا تواجه أي عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام 2020 حوالي 62 ألف طن، وفي عام 2021 أكثر من 89 ألف طن.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أعلن، الاثنين الماضي، رفض شحنة تقدر بـ401 صندوق من الفلفل الأحمر، بلد المنشأ مصر، من نقطة منفذ امساعد البري؛ لوجود تعفن بها.